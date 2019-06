Stryn kommune heiste Pride-flagget

Nyhende

Det var ordførar Sven Flo og varaordførar Torstein Tvinnereim som saman heiste flagget.

– Flagget skal henge oppe til måndag for å symbolisere inkludering og mangfald. Eit symbol for inkludering av homofile, bifile og transpersonar, men også for eit ope samfunn med plass til alle, skriv ordføraren på Facebook.

I helga blir Pride arrangert i Førde, for første gong i Sogn og Fjordane.

Arrangøren, SoFjo Pride 2019, let seg inspirere av «Bygdepride» i Volda som gjekk av stabelen nyleg, som vart ein stor suksess.

