Mastergrad med mix av folkemusikk og bluegrass

Nyhende

Nikolai Storevik, som før han forlet Stryn var mest kjend som folkemusikar, har akkurat fullført mastergrad i utøvande musikk jazz/improvisasjon ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Masterprosjektet hans gjekk ut på å komponere og framføre musikk i grenselandet mellom norsk folkemusikk og bluegrass.

– Dette gjorde eg ved å blande ulike element frå dei to sjangrane i dei ulike låtane. I ein låt fokuserte eg på å skape lydar basert på tostemmigheita til ein hardingfele, i ein låt fokuserte eg på å improvisere ein halling basert på nokre motiv, og i ein annan låt fokuserte eg på å ta vare på rytmikken i ein Nordfjordspringar under ein improvisasjon, fortel Storevik.

Noko av det han gjorde mest av var å hente ulike motiv frå folkemusikken og lime dei saman til ein ny låt, og på den måten skape melodiar som høyrast i meir eller mindre grad folkemusikalske.

– Desse låtane tok eg så med inn i øvingar med Strengeplukk, noko som gjorde at låtane fekk eit rytmisk og energisk bluegrasskomp til. Resultatet var eit sett med låtar, der nokre er meir bluegrassprega og nokre er meir folkemusikkprega, som eg håpar å kunne spele inn saman med Strengeplukk i framtida, seier Nikoali Storevik.

Strengeplukk er eit bluegrassband med éin fot godt planta i bluegrasstradisjonen og den andre på vandring i andre sjangrar som folkemusikk, jazz og pop/rock. Energi, utstråling, virtuositet og leiken framføring kjenneteiknar gruppa, som også har gjesta Stryn før.

Etter litt over tre år og mange konsertar og festivalar i Norge og elles i Europa, sleppte gruppa debutalbumet “Fjellvegen” sommaren 2018.

I år reiser dei på turné by- og bygdelangs på Vestlandet, med start på Stryn Kaffebar & Vertshus i Stryn og finale på The Irishman i Stavanger.

På konserten i Stryn vert det både døme på låtar frå Nikolai Storevik sitt masterprosjekt, musikk frå CDen til gruppa og standard, trad bluegrasslåtar, fortel felespelaren, som lokkar med at dette at låtane ikkje innspelte enno gjer det endå meir eksklusivt for dei som kjem og høyrer bandet live.