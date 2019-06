Mattilsynet fann færre brot på dyrevelferdslova etter fleire tilsyn

Nyhende

I første tertial 2019 fekk Mattilsynet 3.708 bekymringsmeldingar knytt til dyrevelferd. Dette er ein svak nedgang frå same perioden i 2018, då talet på meldingar var 3.739. Flest bekymringsmeldingar dreier seg om kjæledyr, men mange gjeld òg hestar og produksjonsdyr.

Gjennom dei fire første månadene i år førte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 3.074 dyrehald. Dette er 106 fleire enn i same perioden i fjor. Større og mindre brot på regelverket vart oppdaga i 38 prosent av desse dyrehalda, mot 47 prosent i 2018. Det er framleis vanskeleg å seie om nedgangen i talet på regelbrot er reell, då dette blir påverka av kva for dyrehald som blir valde ut for tilsyn, understrekar Mattilsynet.

– Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i dei dyrehalda der vi meiner det er størst risiko for brot på regelverket for dyrevelferd, seier Torunn Knævelsrud, leiar ved dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet i ei pressemelding.

I totalt 23 dyrehald vart det gitt forbod mot aktivitetar med dyr, og det var 17 tilfelle av politimeldingar. Alvorleg vanskjøtsel vart registrert i 19 dyrehald.

– Mattilsynet er avhengig av at publikum melder frå om dyr som lir. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no. Det er viktig å legge inn god informasjon om kor dyra er, og kva som er gale i dyrehaldet. Det gjer det enklare for Mattilsynet å vurdere alvoret i meldinga og finne dyra, seier Knævelsrud.

(©NPK)