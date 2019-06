– Kan spare millionar på akuttkirurgi i Volda også i helgane

Nyhende

(Sunnmørsposten) Ei breitt samansett gruppe har utarbeidd ein rapport om helgestenging av akuttkirurgi ved Volda sjukehus.

Gruppa kjem ikkje med ein klar konklusjon eller tilråding, men det kjem tydeleg fram at helgestenginga som blei innført i 2011 ikkje fungerer optimalt – verken ved Volda sjukehus eller i Ålesund.

Auka inntening

Ifølgje arbeidsgruppa fører helgastenging i Volda til at ein ikkje får utnytta operasjonskapasiteten fullt ut.

Ved å opne opp igjen i Volda i helgane vil ein auke kapasiteten og få ei inntening på mellom 5 og 6,5 millionar kroner i året. Det blir samtidig tre millionar kroner i auka utgifter.

Helgastenginga har ført til at det blir dårleg utnytta kapasitet på fredagar i Volda. Ein ser nedgang i aktivitetstala allereie frå torsdag, ifølgje rapporten.

Stenginga har også ført til at pasientar med kirurgisk diagnose blir lagt inn i medisinsk avdeling i helgane, fordi ein vil unngå at pasientar må ut på lang transport.

Ifølgje rapporten er det ein vesentleg risiko med helgastenging at pasientar ikkje kjem til relevant spesialitet frå starten av. Det blir også opplevd som belastande for medisinsk sengepost å måtte ta ansvar for uvante problemstillingar, i ofte full sengepost med helgebemanning.

Det er også belastning for pasienten å bli flytta frå avdeling til avdeling og med mange personar involvert i behandling.

Flyttar 200 innleggingar

Operasjonskapasiteten ved Ålesund sjukehus er pressa i helgane. Pasientane der vert ofte liggande og vente på operasjon.

I rapporten kjem det fram at rundt 25 prosent av dei som blir lagde inn for augeblikkeleg hjelp (ØH-hjelp) i Ålesund i løpet av året, kjem frå søre Sunnmøre. I helgane utgjer folk frå søre 30 prosent av pasientane.

Gruppa har sett på alternativet med å ha akuttkirurgisk vakt i Volda 24 timar i døgnet, sju timar i veka heile året. Då vil ein årleg flytte 200 innleggingar frå Ålesund til Volda. Dette vil avlaste Ålesund sjukehus med mellom 600 og 700 liggedøgn per år. Flytting av aktivitet mellom sjukehusa vil ikkje auke aktiviteten, men kan betre total kvalitet. Dette fordi ein reduserer belastninga ved Ålesund sjukehus og utnyttar ledig kapasitet ved Volda sjukehus.

Det blir også trekt fram at ambulanseberedskapen på søre blir meir stabil. Kirurgiske pasientar vil oppleve færre unødige transportar, som kan vere stor belastning for sjuke pasientar.

I rapporten kjem det fram at ortopediske pasientar no risikerer å ikkje bli operert i tide i helgane, fordi dei må vike for akuttkirurgiske pasientar. Dette kan føre til fristbrot på operasjon av hoftebrot, eller fleire dagar ekstra liggetid fordi ein ikkje får operert beinbrot i akuttfasen.

Held rapporten hemmeleg

Sunnmørsposten har spurt Helse Møre og Romsdal om å få utlevert rapporten fleire gonger, men har no fått rapporten frå anna hald.

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim opplyste for nokre dagar sidan at rapporten er på høyring hos klinikksjefane, samtidig som dei økonomiske berekningane blir kvalitetssikra.

– Når eventuelle korrigeringar er tatt inn, blir saka sendt inn til administrerande direktør og leiargruppa for behandling. Når det er tatt ei avgjerd i leiargruppa på kva driftsmodell ein landar på, vil dette bli offentleggjort. Fram til då er sjølve rapporten å sjå på som eit dokument utarbeidd for eigen saksførebuing, skreiv Kvalheim i ein e-post.