NVE med motsegn til parkeringsplass ovanfor Videseter Hotell

Nyhende

Det er utarbeidd detaljreguleringsplan for opparbeiding av parkeringsplass ved Gamle Strynefjellsvegm for besøkjande til utkikspunktet ved Videfossen, samt eit lite utkikspunkt ved parkeringsplassen. Ut over dette er det ikkje lagt opp til nye tiltak utanom vedlikehald på eksisterande anlegg, i følgje NVE sitt brev til Stryn kommune.