Får 25.000 ekstra i årsløn

Nyhende

Ein konsekvens av kommunesamanslåinga er at ein del tilsette må byte arbeidsstad, då i all hovudsak frå Grodås til Volda sentrum. Fellesnemnda vedtok tysdag samrøystes at dei som får auka reiselengde med 20 km ein veg eller auka reisetida med meir enn 15 minutt, får velje om dei vil avskrive tilsvarande reisetid frå arbeidstid eller få 25.000 kroner meir i årsløn.