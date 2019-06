Sommarkino med mange storfilmar

Nyhende

I juni står Kjæledyra sitt hemmelege liv 2, Tolkien og Annabelle comes home på plakaten. I juli kjem blant andre Spider-Man: Far from home, Yesterday og Løvenes Konge (2019).

– Det blir eit variert kinoprogram for sommaren med kjende namn som Spider-Man, Løvenens konge og ein Beatles- basert film, seier kulturhusleiar Kåre Bruvoll Alme. I tillegg til desse filmane kjem det også fleire titlar på programmet etter kvart, legg han til.

Komedie med Beatles-musikk

Yesterday er ein britisk komedie av Danny Boyle om ein musikar som ein dag vaknar opp til ein verden der alle andre har gløymt bandet The Beatles.

Sommaren si store sjarmbombe kombinerer musikken til The Beatles med romantikk og forviklingar, skriv Filmweb.

Legendariske Tolkien

Tolkien utforskar den foreldrelause forfattaren sine tidlege år med vennskap og kunstnarisk inspirasjon gjennom ei gruppe av andre utstøytte på skulen.

Fellesskapet blir trua då dei blir kasta inn i første verdskrig. Alle opplevingane skulle inspirere den legendariske forfattaren Tolkien til å skrive dei berømte Midgard-romanane sine om Ringenes Herre.

Ny versjon av Løvenes Konge

Disney si nyinnspeling av «Løvenes Konge» tar publikum med til den afrikanske savanna der ein framtidig konge blir født. Simba forgudar faren sin, Kong Mufasa, men Scar har andre planar for kongeriket.

Ein annan familiefilm er animasjonsfilmen Kjæledyra sitt hemmelege liv 2. Her blir det fleire morosame innblikk i kva kjæledyra eigentleg gjer på når eigaren er på jobb heile dagen.

Ingen ferie for Spider-Man

I fantasyfilmen Spider-Man: Far from home, prøvar den menneskelege superhelten Peter Parker aka Spider-Man å ta seg litt ferie i Europa. Men planane går i vasken då han må hjelpe Nick Fury med å avdekke mysterium om fleire angrep som skaper kaos på kontinentet.

Skrekk med Annabelle

I skrekkfilmen Annabelle comes home vekkjer Annabelle opp vonde ånder i rommet, og alle peilar seg inn på eit nytt mål: Warrens ti år gamle dotter Judy og vennane hennar, skriv Filmweb i omtalen.