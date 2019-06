Dei første tala frå årets luseovervaking er klare:

Lus på kvar tredje laks

Dei første tala frå luse-overvaking av laks er klare. Nytt av året er at det har vore tråla i Nordfjord for å registrere lakselus. Her hadde om lag ein tredel av laksen og nesten all sjø-ørreten lus, opplyser NINA, Norsk institutt for naturforsking.