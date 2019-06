Om bønder og dyrevelferd

Nyhende

Då har ein for første gong i livet faktisk sett ein heil episode «Brennpunkt». Der var det filma med skjult kamera i forskjellige griseproduksjonar over fleire år (for nokre år sidan, men likevel). Som bonde sete eg med klump i halsen etter å ha sett dokumentaren. Eg har gjort meg nokre tankar, ta deg gjerne tid til å sjå om du er enig!