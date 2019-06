Siste opning før eigarskifte

Nyhende

– Eg vil takke Sogn og Fjordane Museum for det gode samarbeidet vi har hatt, og arbeidet de har lagt ned for å formidle kunsten til Anders Svor. Ein kunstnar vi er svært stolte av, sa ordførar Stig Olav Lødemel under sesongopninga laurdag. På spørsmål frå Fjordingen forsikrar han at Anders Svor framleis blir å rekne som ein av Nordfjord sine store søner sjølv om museet skifter eigarskap.