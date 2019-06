Beslag og 17 førelegg

Nyhende

Ein stor andel av trafikken som vart kontrollert på fv 60 sørvest for Olden onsdag heldt for høg fart. Det opplyser UP til Fjordingen.

Laserkontrollen var plassert i 80-sona sørvest for Olden onsdag på dagtid. 17 bilistar vart vinka inn etter å ha køyrd for fort. Høgste målte fart var 101 km/t. Ein stor andel av dei som vart stoppa var norske, både lokale og turistar, opplyser UP.

I ein fartskontroll i 70-sona på rv 15 ved Strynsvatn camping for nokre dagar sidan, vart det skrive ut tre forenkla førelegg. Høgste fart var 90 km/t. UP gjennomførte promillekontroll i Stryn same dag. OK for alle dei 41 kontrollerte, melder UP.