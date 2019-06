Brakkerigg på Riise

Nyhende

Eigarane på Riise har klaga på at dei ikkje får høve til å leige ut grunn til Hæhre sin brakkerigg i samband med vegprosjekta på Flo og Blakset. Søknaden vart først avslege gjennom administrativt vedtak. Deretter vart klaga avvist med fire mot tre røyster i teknisk utval. No går klaga vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.