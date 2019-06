4H-ungdomen inviterer til sommar-kafé

Nyhende

– Vi held ope heile juli, fortel Malene Hopland som sit i kafestyret.

Det er 17 år sidan arbeidslystne ungdomar i Fjellrosa 4H starta sommarkafe i fruktlageret nede ved sjøen. Trafikken har auka mykje etter at dei flytte til grendahuset, og kom nærare Panoramavegen.

– Det er mange som finn vegen til Tvinnefossen. Når dei kjem tilbake kjem dei innom kafeen for ein matbit og for å handle, fortel representantane frå kafestyret når vi samlar dei under skiltet som viser veg til fossen. I tillegg til sveler med pudding, heimebaka kaker og pizza er det husflidsutstilling med lokalt handarbeid. For mange er det starten på julehandelen.

– Vi skal ha ein bakedag i framkant, fortel Malene.

Gjestene kjem både frå inn- og utland. Så lenge praten går på engelsk går det bra, forsikrar dei. Og kafeen er også ein populær møteplass for bygdefolket.

I år det 13 ungdomar frå 10 til 18 år som har sommarjobb. Dei får løn for arbeidet. Kjærkomne kroner når dei skal ha ein ferietur før dei byrjar eit nytt skuleår.