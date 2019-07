Best i fylket og i norgestoppen på gjennomføring

Nyhende

Sogn og Fjordane er best i Norge og Stryn vidaregåande skule best i fylket på gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Dei tilsette vart feira med kake på personalrommet rett før skuleåret var omme, og kaka var spandert av fylkesdirektøren for opplæring, fortel Johanne Elisabett Sørdal.

Bakgrunnen for feiringa er tala frå Statistisk Sentralbyrå, som viser at 92,8 prosent av elevane på studieførebuande utdanningsprogram gjennomfører opplæringa innan fem år. For yrkesfag er talet 71,5 prosent.

Med dette er Sogn og Fjordane best i landet. Og intern statistikk viser at Stryn hadde beste tala i fylket.

– Det kan vere andre skular i landet med betre tal, men vi er uansett av dei beste i landet. Verdt å feire, seier Sørdal.