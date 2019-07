Får lov til å ha barnehage i Loen Bygdehus

Nyhende

Loen Bygdehus SA får dispensasjon til å bruke kulturbygget til barnehageformål frå 1. august i år til 30. juni neste år.

Det kjem fram i eit brev frå nærings-og kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Loen Bygdehus SA ved Jørn Andre Kvamme søkte sist månad om å bruke kulturbygget Loen Bygdehus til barnehageføremål i ein avgrensa periode. Retningslinjene for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane seier at bygg som mottar tilskot skal nyttast til kulturføremål.

I følgje søknaden ønskte Loen Bygdehus å bruke bygget til barnehageføremål i tidsrommet 1.august 2019 til 30. juni 2020. Bakgrunnen er det store talet på søkjarar til Loen barnehage.

Svaret frå fylkeskommunen er dispensasjon til å bruke Loen Bygdehus SA til barnehageføremål dette tidsrommet på følgjande vilkår:

- Barnehagen sin bruk av bygget skal vere på dagtid på kvardagar, og skal ikkje vere til hinder for bruk til kulturføremål på kveldstid og i helgar. Dispensasjonen gjeld fram til og med 30. juni 2020. Dersom det vil vere nødvendig å nytte bygget til barnehageføremål ut over den 30.06.2020, må ein sende inn ein ny søknad om dette. Ei eventuell varig bruksendring vil kunne medføre at heile eller delar av tilskotet må betalast tilbake, skriv ass. fylkesdirektør Ingebjørg Erikstad og førstekonsulent Frank Tore Farsund Tveit ved nærings- og kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune.