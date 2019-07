Nyhende

Trass i at kalenderen no viser juli, melder meteorologane om snøbyger over 800 meter tysdag og onsdag.

I følgje Yr.no blir det vestleg bris, frisk bris utsette stader, regnbyger, snøbyger over 800-1000 meter. I låglandet kan temperaturen gå ned mot fem grader dei komande dagane.