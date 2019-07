11 millionar til kultur og folkehelse i Sogn og Fjordane

Nyhende

– Målet er auka aktivitet, sterk frivillig sektor og breidde i kulturtilboda, seier Ingebjørg Erikstad, assisterande fylkesdirektør for næring og kultur.

Midlane frå fylkeskommunen er fordelte gjennom driftstilskot til kulturorganisasjonar, støtte til spel og arrangørar, støtte til festivalar, midlar til prosjekt og tiltak, støtte til kulturutviklingstiltak og midlar til folkehelsetiltak.

– Fylkeskommunen vil legge til rette for eit rikt kulturliv. Økonomisk støtte er eitt av verkemidla for å byggje oppunder all den gode aktiviteten som skjer gjennom heile året og på festivalar, arrangement eller kortare tiltak, seier Ingebjørg Erikstad.

På lista over dei som får støtte, er mange fylkesdekkjande organisasjonar, 13 festivalar, historiske spel, nye kulturarrangement- og prosjekt, i tillegg til ulike tiltak som vil vere med å styrke folkehelsa.

Blant dei som får mest innan kulturorganisasjonar, er 4H Sogn og Fjordane og NMF Nordvest. Blant spel og arrangørar er det Kinnaspelet i Flora kommune og framsyninga "Elskhug og eksis" i Eid kommune som får dei største summane. Når det gjeld festivalar, er det Førde internasjonale folkemusikkfestival og Norsk countrytreff i Gloppen som får mest. I kategorien folkehelsetiltak er det Nordfjord skyttarsamlag og Sogn og Fjordane idrettskrins som får mest støtte i denne omgangen.

