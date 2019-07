Krykkja treng hjelp frå menneske for å overleve

Nyhende

Mykje måsar i byar og tettstader er ei åtvaring om trøbbel på kysten, og verst står det til med krykkjene. Den vesle måsefuglen er verken aggressiv eller stel mat, men søker vern hos menneske mot naturlege fiendar.

De skrik, skit og stuper ned mot folk som nærmar seg ungane deira. Nokon forsyner seg til og med frå kaféborda. Måsar har pådrege seg eit dårleg rykte hos mange, men det er ein grunn til at dei trekkjer inn til tettbygde strøk og oppfører seg slik dei gjer. Kanskje det er på tide å mòke mytene over bord?

– Bymåsane bør ikkje vere eit irritasjonsmoment, men heller eit varselsignal om tilstanden på kysten og ute i havet. Det beste vi kan gjere er å trekke oss unna og la dei vere i fred. Ved å vise litt omsyn til fuglane i ein kort periode, kan vi sikre at dei får ungane på vengjene, seier forskar Signe Christensen-Dalsgaard i Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Over halvparten er borte

Sju av dei ti måseartene som hekkar i her i landet er no på raudlista, som er ei oversikt over arter som har risiko for å døy ut frå Norge, og krykkja er den som slit mest. Dei siste 40 åra har bestanden av denne vesle måsen gått dramatisk tilbake i Norge. 60-80 prosent av krykkjene er forsvunne, og arta er derfor kategorisert som sterkt trua.

– Vi må ta vare på artsmangfoldet, sjølv om det ikkje passar heilt inn i tilveret vårt, seier Christensen-Dalsgaard.

Flyktar frå kysten

– Som oss menneske flyttar måsane når tilveret blir tøft. Dei flyr bort frå kysten, fordi det er vanskeleg å finne mat og dei blir jakta på av både andre fuglar og pattedyr. For måsane er byar og tettstader på mange måtar perfekte leveområde, fortel Christensen-Dalsgaard.

Hustak og -vegger erstattar naturlege holmar og skjer. Her er måsane trygge for rovdyr som havørn, kråkefuglar, rev og mink, som elles utgjer ein trussel langs kysten. Nokon av måkeartene tar òg gladeleg for seg av matrestar og anna søppel. Det kan gi bråk – helst i dei tidlege morgontimane.

Men slik er ikkje krykkja. Ho er kresen i matvegen, styrer unna matrestar og oppsøker ikkje folk for å rote i søppelbøttene.

La fuglane i fred

På denne tida av året oppstår det ofte konflikter mellom menneske og måsar når egga klekkjer. Ungane forlèt reiret raskt, og dei vaksne måsane kan opplevast som aggressive viss vi kjem for nær dei små.

Også her skiljer krykkja seg frå andre måsar. Krykkjene hekkar samla i koloniar, og ungane held seg i reira til dei er klare til å fly heimefrå. Foreldra har derfor ikkje behov for å jage vekk nærgåande menneske på same måte som ein del andre måkearter. Dei kan derimot opplevast som vel bråkete og skit òg til området rundt kolonien.

Får vern i byane

For krykkjene kan «urbaniseringa» vera ein nøkkel til suksess. Det viser seg nemleg at koloniane som er knytte til busetnad ofte produserer meir ungar enn dei «naturlege» koloniane. Krykkjekolonien bak huset kan utvilsamt vera irriterande, men husk at både krykkja og dei andre måseartene er freda i hekkeperioden.

– Tenk på at denne vesle måsen faktisk er eit sterkt trua dyreart på linje med pandaen og tigeren. Krykkjene som fostrar opp ungar rett utanfor soverommet ditt kan vere med på å verne ein sjøfuglbestand som står i fare for å bli utrydda langs norskekysten. Det er vel verd litt «måkestøy» i ein kort periode? spør Signe Christensen-Dalsgaard.