Ny 113-nettside skal redde liv

Nyhende

Frå no av er ikkje 113 berre eit nummer, men også ei nettside med komplett og oppdatert førstehjelpsinformasjon. Målet er å redde minst 200 fleire liv i året.

I dei kritiske minutta før helsepersonell kjem ved akuttmedisinske hendingar kan innsatsen til dei som tilfeldigvis er i nærleiken, utgjere forskjellen på liv og død.

No lanserer Helsedirektoratet ein offisiell nettstad for førstehjelp. På 113.no finn ein informasjonen som trengst for å vere i stand til å yte riktig førstehjelp. Det er Nasjonal kompetanseteneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) som på vegner av helsestyresmaktene har utvikla nettsida.

Ikkje for å avlaste 113

– Det aller viktigaste vi kan gjere, er å vere med på å redde liv. Årleg får 3.500 personar i Norge hjartestans utanfor sjukehus. Ved å jobbe saman og raskt gi livreddande førstehjelp kan vi redde 200 fleire liv kvart år, seier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til NTB. Han seier at tenesta ikkje er til for å avlaste 113, men for å få heile akuttkjeda til å fungere best mogleg.

– Den viktigaste brikka i den kjeda er deg og meg. Ofte er det som skjer dei første minutta, heilt avgjerande, seier Guldvog, som understrekar at det viktigaste framleis er å ringe 113 ved ein akuttsituasjon.

(NPK)