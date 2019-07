Søkjer om helikopterløyve

Nyhende

Loen Skylift søkjer om løyve til helikoptertransport i høve opprusting av eksisterande stiar.

– Loen Skylift skal sommaren 2019 reparere/forsterke eksisterande stiar på Hoven og på strekninga Sætre-Nøkketjønn, skriv Ole Runar Aabrekk på vegner av prosjektet.

Til dette arbeidet er det behov for å frakte grus og stein til anleggsområdet.

120 landingar

Aabrekk skriv vidare i søknaden at tidspunkt for helikopterfrakt bil vere avhengig av vertilhøva. Sjølve arbeidet vil strekke seg over ein lengre periode, og frakt og flygingar må gjennomførast i fleire omgangar. Loen Skylift søkjer Stryn kommune om løyve til 120 landingar i perioden 1. juli til 31. oktober i år.