– Er overtydd om at dette er meteoritt

Det seier Bjørn Sørheim frå Ørsta.

Det var i førre veke han fann nokre gjenstandar på vegen og på bakken nær Volda sentrum. Hobbyastronomen, som har interessert seg for verdsrommet sidan dei fyrste Apollo-romskipa tok laust, er ganske overtydd om at det handlar om meteorittar.

Ein meteoritt er ein stein som har falle ned på jorda frå verdsrommet. Det er ikkje sjeldan det skjer, men det er meir sjeldan at meteoritt-steinar vert funne, og det har ikkje skjedd i Ørsta/Volda tidlegare.

Sørheim trur at det kan ha vore ein større meteor eller fleire som kom mot jorda den 29. juni i år.

Datoen fell saman med når kometen Encke er nærmast jorda. Denne kometen, som har den kortaste omløpsbana av dei kjende kometane, kan «sleppe» fragment, og desse kan gå mot jorda i ein meteorsverm.

Datoen fell saman med den dagen det vart observert ei mini-flodbølgje langs vestlandskysten. I Sunnfjord steig og sokk havnivået med fleire meter på få minutt.

– Eit vitne som var utanfor kysten fortalde at han høyrde eit brak mot nord. Det kan ha vore ein meteoritt som gjekk i sjøen, og som skapte flodbølgja, trur Sørheim.

Om funnet i Volda seier han:

– Eg er ganske overtydd om at vi snakkar om ein korditt-meteoritt. Han har veldig mykje karbon i seg, og har låg eigenvekt, seier Sørheim.

Det var for nokre dagar sidan at Sørheim var på ein køyretur. Han er alltid observant på det han ser på og langs vegen. Nær Volda sentrum såg han to mindre steinar i vegbana som såg spesielle ut.

– Eg tenkte at det kunne vere asfaltbitar, men slo det frå meg då eg kjende på dei. Og i graset ved sidan av vegen såg eg den store steinen. Han såg ut til å ha strå i seg, og då kunne det sjølvsagt ikkje vere ein meteoritt. Men med å studere den nærmare, såg eg at det kunne vere eit svovelhaldig mineral. Då stemmer det med teorien om at det kan vere ein korditt, seier Sørheim.

Det er ikkje fyrste gong Sørheim har funne det som kan vere ein meteoritt. Saman med andre astronomi-interesserte var han med på å finne meteorittar ved Moss i 2012.

Om funnet i Volda trur han at meteoritten har kome inn frå vest. Då kan det ha vore fleire nedslag på strekninga Volda – Stad.

– Viss nokon har fiunne noko, høyrt noko eller sett noko, kan dei ta kontakt.

Han er i kontakt med vitskaplege miljø for å få verifisert at det handlar om meteorittar. Det kan ta noko tid å få det stadfesta.

– Naturhistorisk museum fortel at dei får inn tre til fem steinar dagleg, og må bruke tid på å analysere dei, fortel Sørheim.

