Strynelaga i gang i Göteborg

Nyhende

Stryn deltek med fire gutelag i årets Gothia Cup i Göteborg. Måndag vart dei første kampane spelt.

Først ut var 13-årslaget som møtte svensk motstand i IF Väster. Oliver Bjørkedal Eide gav stryningane ein god start med si 1–0 scoring allereie etter fire minutt, men to kjappe mål gav svenskane ei 2–1 leiing til pause. Det vart ikkje laga mål i 2. omgang, sjølv om Stryn pressa hardt på for utlikning.

Frank Hool sine disiplar har mulegheita for revansje i morgon når eit tysk lag er motstandar.

15-årslaget fekk derimot ein flying start på Gothia Cup. Då dommaren bles av kampen stod det heile 8–0 til Stryn over Dalstorp. Stryn leda heile 6–0 til pause.

– Ein veldig god kamp av gutane, seier trenar Jørn Peder Sætre.

Målscorarar for Stryn var Steinar Hauge, Saeed Tajik, Ulrik Nilsen, Martin Sætre, Kim-Christian Liset (3) og Mathias Helgheim.

Stryn gutar 15 spelar neste kamp tysdag mot Juventus Academy frå Saudi-Arabia.

Stryn gutar 16 kunne også juble for siger i første kamp. Stryn synte best form mot Match Fit Academy frå USA og vann 2–0 etter scoringar av Trym Hogrenning og Trym Vatn Øvreberg, begge i andre omgang.

Tysdag er eit portugisisk lag med det klingande namnet Colegio Sao Joao de Brito motstandar for Per Ole Tenden sitt mannskap.

Stryn gutar 14 spelar seinare i dag mot Brämhults IK frå Sverige.