Krev tiltak etter synfaring

Ved synfaring har Folkehelseavdelinga i Florø, som har samarbeidsavtale med Stryn, avdekka fleire forhold som må utbetrast før eventuell bruk. Dei er også kritiske til at dei ikkje er kontakta for godkjenning av lokala, men vart klar over at bygdehuset blir barnehage etter å ha lese sak i avisa.