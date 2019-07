Verdas sjette største cruiseskip besøkte Olden

Nyhende

Det var eit stort apparat i sving i Olden tysdag for å ta imot kring 9.000 turistar frå dei to cruiseskipa Azura og MSC Meraviglia. I tillegg kan ein plusse på ca 2.500 mannskapsfolk. Dette er besøksrekord i Oldebukta. I fjor var det 100 fleire, men då fordelt på ytterlegare ein båt som låg ved tenderkaia i Loen.

Men trass enorme folkemengder, og rapportar om at ein stor del av cruisegjestane også hadde teke turen i land, flaut det fint ved den nye Olden Cruise Park. Omlag 80 bussutflukter skal ha vore avvikla i løpet av føremiddag og ettermiddag tysdag.

Sitt første besøk

MSC Meraviglia vitja hamna for første gong, og det omlag 316 meter lange og 167.600 bruttotonn store skipet, er verdas sjette største cruiseskip. Over 5.000 passasjerar var med her.

To av gjestane var det danske ekteparet Niels- Erik og Rikke Kristiansen.

- Ja, det er eit stort skip, smiler Niels-Erik. Dei er på sitt fjerde cruise, andre gong i Norge. Men Olden var eit nytt bekjentskap for paret frå Nord-Jylland.

- Fantastisk natur. Vi likar godt å kome til Norge, smilte dei nøgd, og fortalte at dei hadde vore med på ei bussutflukt tidlegare på dag.

Rammene kunne heller ikkje vore betre på den store cruise-festdagen. Sol og eit par-og-tjue varmegrader gjorde at ein kunne tole nokre minuttar i kø i påvente av shuttlebåt til og frå skipet. Og i tillegg sytte Arne Sølvberg og Svein Nesje for underhaldning med felespel i cruiseparken. Endåtil ordførar Sven Flo heiv seg med på ein svingom då han kom i land etter å ha vitja MSC Meraviglia.