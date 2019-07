Ligg an til kronår i jordbruket i år

Nyhende

– Det har vorte slått éin gong, og dette er gjenveksten som vi slår på nytt om fjorten dagar. Det kan truleg bli tre slåttar, seier bonden Lars Halvor Stokstad i Ullensaker i Akershus.

På same jordet i fjor stod det ein puslete og tørr byggåker. Stokstad vekslar mellom å dyrke korn og gras, men tørka i fjor gjorde så stor skade at han måtte reparasjonsså tidlegare i vår.

Tre milliardar

– Som bønder er vi avhengige av vêret, og det går opp og ned, men i fjor var det ekstremt. Vi hjelper kvarandre, og i tillegg er det ordningar i form av at styresmaktene stiller opp, seier Ullensakerbonden.

Investeringane er store kvart år for ein bonde, og om det slår alvorleg feil er mykje tapt. Stokstad meiner at mange ville vore konkurs i dag om det ikkje hadde vore hjelp å få etter fjoråret.

Fram til januar var det utbetalt 2 milliardar kroner i erstatning til tørkeramma bønder. Då hadde det vorte behandla 11.000 søknader og framleis stod det 4.000 søknader i behandlingskø. Det var venta at sluttsummen vil dra seg mot 2,5 milliardar kroner.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har anslått av avlingstapa for bøndene i fjor var på over 3 milliardar kroner, sjølv om avlingane vart noko betre enn prognosane sa tidleg på hausten i 2018.

Langtidsverknader

For delar av jordbruket er det framleis spor og etterverknader etter fjorårets tørkesommar. Det er mellom anna mykje ugras med djup pålerot som greidde seg fint gjennom tørka. Enkelte av dei som driv bringebærproduksjon har heller ikkje så bra avlingar, sidan bæra kjem på fjorårets greinvekst. På toppen fekk nokre område problem med den første slåtten i år på grunn av at jorda var veldig fuktig etter alt regnet tidleg på sommaren.

Men hovudinntrykket er at det er gode avlingar, og det ser ut til å bli bra for gras og grovfôr, korn, poteter, frukt og bær.

– Det ligg an til å bli eit kronår i år, men vi er ikkje sikre før avlinga er i hus. Til no har det vore ein veldig god og lovande vekstsommar, seier rådgivar Jon Mjærum i Norsk Landbruksrådgiving.

Åttande våtaste

Juni i år er den åttande våtaste vi har hatt sidan målingane starta cirka 1900. I motsetning til i fjor, er det i år i juni og juli ikkje så stort avvik frå normalen når det gjeld temperaturar.

– I snitt for landet i juni i år ligg vi ei halv grad over. Så langt i juli månad ligg Oslo ei halv grad over normalen, Tromsø ligg ei halv grad under normalen og Vestlandet ligg éi grad under normalen, opplyser klimaekspert Jostein Mamen hos Meteorologisk institutt.

