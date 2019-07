Turistane strøymer til

Nyhende

Rogeir Haugen i Oldedalen Skyss har ansvaret for trafikken med Troll-bilane inn til breen og ikkje minst logistikken. – I dag ventar vi 2.000 gjester til Briksdalen, fortel han. – Mange av desse skal inn til breen. Vi er godt van med mykje trafikk, så det taklar vi. Sesongen hittil er svært bra, seier han før han hastar vidare til nye bussgrupper. Per Briksdal opplyser at dei ser ein stor auke i trafikken frå Kina, Arabia og India. – Vi satsar på språkkyndige guidar, fortel Aud Briksdal i Souvenirbutikken.