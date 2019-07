Vanskeleg å få erstatning når hund tar sau

Nyhende

Kathe og Håvard Haugstad driv med sauer i Tysnes kommune, og mista i fjor 20 av 38 dyr til hund i fjor, skriv avisa Nationen.

Dei kjem til å gi opp dyrehaldet dersom det ikkje kjem ei utvikling hos politiet.

– Hadde det vore ulv eller bjørn som hadde tatt sauane, hadde vi fått erstatning. Sidan det er hund, er det hundeeigar som skal erstatte. Men så lenge saka blir lagt bort av politiet hjelper det lite, fortel Kathe Haugstad til Nationen.

For at ein hundeeigar skal bli dømt, må det vere utover ein kvar tvil at den som er meldt til politiet er skuldig. Dette er vanskeleg å få til når sauene er på beite. Då har ein gjerne ikkje anna bevis enn ein daud sau og film frå viltkamera av hund, men ikkje sjølve gjerninga.

Det er bandtvang for hund i perioden 1. april til 20. august. Likevel er det kvart år enkelte som ikkje følgjer bandtvangen, og det resulterer i årlege historier om hundar som tar sauer eller angrip vilt.

(©NPK)