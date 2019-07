God start for Strynejentene i Dana cup

Nyhende

J14-laget er kome i ei gruppe med Ottestad IL, Bjarg IL og med danske Vrå-Børglum. Etter ein 4-0 siger mot Ottestad, blei det ein endå sterkare 6-0 siger mot Bjarg.

Etter gårsdagens to kampane er Stryn allereie sikra å gå vidare i A-sluttspelet, men siste kampen mot danskane vil bestemme om det blir ein første eller andre plass i gruppespelet.

Overlegen første kamp

J16-laget begynte cupen med ein overlegen 9-0 sigar mot Borre IF.

Trenar for laget Are Njøten kunne sjå seg fornøgd med arbeidet jentene gjorde i første kampen, men påpeikte at det var viktig å kunne nullstille seg etter ein slik storsiger.

– Jentene er ganske gode oppi hovudet og skal ikkje ha noko problem med å nullstille seg, seier Njøten.

Tøff meksikansk motstand

Den andre kampen blei ein hard og fysisk tett kamp mot det meksikanske laget Intercups C.A. og det var ikkje før 10 minutt før slutt at Stryn gjennom eit frispark frå midtbane gjekk opp i leiinga 1-0. Dette blei også resultatet og viser at Stryn har gode konkurrentar å bryne seg på vidare ut i cupen.

Dei to andre laga i gruppa til J16-laget er Nymark IL og Fet IL. Desse to laga blir motstandarane i dag og resultatet vil vise om J16-laget kjem seg vidare til A-sluttspelet.