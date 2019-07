Maraton i sydenvarme

Nyhende

For andre år på rad ser det ut til å bli opp mot 30 grader under Hornindalsvatnet maraton. Arrangøren ser ikkje det som problematisk.

På laurdag blir maratonen arrangert for 28. gong. Hornindalsvatnet maraton består av fire distansar. Maraton, halvmaraton, 10 km og minimaraton på 4,2 km. Sjølv om dette ikkje er første året det blir så varmt under Hornindalsvatnet maraton er det ikkje ideelt for løpet.

– Vi kjem til å ha ein del drikkestasjonar som er plassert ut i løypa med jamne mellomrom og moglegheit for å kjøle seg ned ved Honndalshallen, fortel Irene Lødemel, leiar i Hornindal idrettslag. Lødemel ser ikkje for seg noko problem med å gjennomføre løpet sjølv i varmen.

– Vi opplevde den same temperaturen i fjor og dette gjekk veldig greit. Det var ein person som vart overoppheita og fleire som valde å gå ned i distanse frå heil maraton til halv. Vi oppmodar folk til å drikke nok og kjøle seg ned når dei kan.

Før løpet er det allereie fleire som har meld avbud.

– Der er fleire som har trekt seg av forskjellige grunnar, og vi har færre påmelde for augeblikket enn det vi har til vanleg, fortel Lødemel. Likevel ser Lødemel ikkje negativt på det.

– Det er som oftast eit stort tal påmeldingar dei siste dagane før fristen går ut, seier ho.