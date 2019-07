Sommardagane i Utvik: Klart for helg med liv og røre

Nyhende

Aslaug Valaker leiar arrangementkomitéen for Sommardagane, og fortel om tradisjonelle aktivitetar. Det er Utvik ungdomslag som står bak dette som har blitt ein tradisjon for både innbyggjarar, utflytta utvikarar og andre som kjem til bygda for kjekke opplevingar.

Valaker fortel at arrangørane er svært glade for at musikarane i Tre Naboar kjem for å spele til bryggedans laurdagskvelden, og låner lydutstyr til arrangørane for andre føremål.

Fredag er det god, gammaldags årebasar i Kafé Sjøatunet der også Dag Vanberg fortel gode historier. Laurdag er grendahuset Urdabrunn fylt opp med varer til loppemarkanden, og der kan ein finne mykje flott. Servering av grillmat skjer på kaiområdet.

Geitholmslaget arrangerer fiskekonkurranse på brygga, og den populære Utvikfilmen vert vist i den tidlegare pakkehallen Fjordtre/Dooriafabrikken på Moelven. Reinetunet har ope med sal av kaffi og kaker og søndag kan ein delta på støylsmesse på Myklebuststøylen.