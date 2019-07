Ungdomshusa, vår frilynde arv - del 5:

Brekkestemne

Brekkestemne-dansen i Urdabrunn, var trekkmagneten for sommar-farsotta Brekkestemnet på Utvikfjellet. Då mellom andre all ungdomen i Fjelli-grenda samla seg ved Bergsetnausta for overfart over fjorden.