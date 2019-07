Skal vi ha mat i framtida, må vi ha bønder!

Nyhende

Over heile verda bur det menneske som kvar einaste dag treng mat for å overleve. Mat er det aller mest basale behovet menneska og alle andre som lever her på jorda har. Denne maten kjem frå ein stad, han kjem frå jorda og frå vatna og hava. Slik inngår vi alle i kretsløpet som er så livsviktig og så veldig sårbart. Det å kultivere jorda og landskapet for å produsere mat er noko vi menneske har gjort i mange tusen år. Slik er bondeyrket både det eldste og det viktigaste yrket vi har. Kunnskapen bøndene har om jord, om dyr, om plantar, om alt som ligg i mellom og om korleis samanhengane og kretsløpet fungerer, er heilt sentral for at vi alle skal få mat på bordet. Denne kunnskapen som bøndene har i hovudet, i hendene og i ryggmargen, er så viktig for at vi skal få god mat og nok mat utan at jord- og vassressursane vert øydelagde.