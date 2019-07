Har søkt vegvesenet om 60-sone

Nyhende

Nedsett fartsgrense for fv 60 forbi Mårsåvika og busslommer på begge siden av vegen i Mårsåvika. Dette er i hovudsak ynskje i brevet til Statens Vegvesen, signert Elin Sunde som er ein fastbuande og Kjell-Erik Kallset som har fritidsbustad i Mårsåvika. Dette gjeld tryggleik for familiane i bustadene som ligg i det aktuelle området, kring seks kilometer frå Stryn sentrum og ein kilometer frå Rake, og for alle som trafikkerer gjennom området.