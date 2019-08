– Skal klatre på tabellen

Nyhende

Det seier Geir Inge Rake, hovudtrenar for Stryn sitt 3. divisjonslag. Laurdag startar haustsesongen i fotball. Stryn tek i mot Tornado Måløy på heimebane. – Vårsesongen vart ikkje heilt som forventa. Litt marginar i mot og skadesituasjonen gjer at vi tok sommarferie på 6. plass på tabellen. No har vi hatt tre gode treningsveker før haustsesongen, og laget er godt motivert for å starte klatringa på tabellen. Målet før sesongen var å vere i toppen, og det står fast, seier Rake. Som håpar å sjå Vegard Hopland på bana laurdag, etter at han no skal vere skadefri.