Nedgrodd kulturminne

Nyhende

Daniel Muri er fortvila over at vern gjer at Nesbøen no vert til kulturminnet som gror att og i dobbelt forstand vert verna vekk. Nesbøen ved Lovatnet var ei viktig seter for gardbrukarane på Sæten, men Daniel Muri som ønskjer å ta vare på noko av historia har fått avslag på avslag frå byråkratiet. Ikkje frå Stryn kommune, men frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og deretter i Hordaland.