– Forsøker omkamp om E39

Nyhende

Kommunane Stryn, Hornindal og Gloppen har saman med Statens vegvesen arbeidd saman om planarbeidet for E39 Byrkjelo-Grodås sidan mai 2015. På veg mot det som no er sluttfasen mot godkjenning av kommunedelplan for heile strekninga, er det vurdert mange ulike alternativ.