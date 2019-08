Vern, fag og politikk

Nyhende

Eg vil ikkje kimse av at også vern kan ha sin rettkomne plass når ein tek stilling til korleis ein skal bruke og forvalte natur - og kulturlandskap. Men ein må no kome vekk frå at ein i den grad åleine fester politikken til sentralt nivå. Dette gjer at det er «fag» og forvaltning som så sterkt vert marknadsført til regionalt og kommunalt nivå utan grunnfeste i folkevalde organ på desse nivåa.