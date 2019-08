– Vi har vald trasé for E39

Nyhende

– Eg håpar planprosessen vi no er inne i for E39 skal gå best mulig og raskast mulig. Så lenge dagens regjering sit, er trasévala for E39 gjort. Det seier samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) i kommentar til Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad sitt krav om utvida planprogram og vurdering av standard for E39 Byrkjelo-Grodås.