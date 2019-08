Eldrun ønskjer å jobbe til ho vert 70 år, men kommunen seier nei

Nyhende

Elle, som ho helst vert kalla, hadde ikkje tenkt så mykje på kva som venta etter fylte 67 år. Ikkje anna enn at ho rekna med at det var opning for å jobbe lenger dersom ho sjølv ville det. Då avslaget på søknaden om å halde fram låg i postkassa, følte ho seg dårleg behandla etter 20 år i teneste.