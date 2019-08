Nyhende

Stryn kommune ved plankonsulent har siste månadane jobba med vurderingar og illustrasjonar for korleis ein kan utvide og oppgradere delar av Geilevegen. Dei ønskjer no å presentere dette for grunneigarane innanfor planområdet og Stryn kommunestyre sine faste medlemmar.

Møtet vil finne stad i kultursalen i Stryn kulturhus, måndag kveld 19. august.