Olden kan bli Årets hamn

Nyhende

For andre gong på kort tid er Olden nominert til å bli Årets hamn (Port of the year) i verda. Også i 2017 var Olden i finalen.

I år utgjer Olden finaleheatet saman med Yokohama (Japan) og Zadar (Kroatia). Kven som kan smykke seg med tittelen Årets hamn blir avgjort i Hamburg i september.

- Vi har i mange år jobba for at Olden og Loen skal bli ein meir attraktiv cruisedestinasjon, slik at turistane kan få ei positiv reiseoppleving med alle tilboda som finst i vårt område. Mellom anna har etableringa av cruiseparken i Olden vore viktig, seier ordførar Sven Flo. Han seier også at den nye Hydlaparken allereie har etablert seg som ein attraksjon:

- Eit fantastisk tiltak, seier Flo.

- Det har blitt gjort ein god jobb i Stryn når det kjem til ulike aktivitetar, og frå neste år vil også den nye klatreparken i Hydla få gjester frå rederia, seier driftsleiar i Nordfjord Havn, Sølve Oldeide. Han legg ikkje skjul på at berre det å bli nominert er av stor verdi for cruisedestinasjonen inst i Nordfjorden.

- Eg er stolt av nominasjonen, det er ei skikkeleg fjør i hatten, seier Oldeide.

Du kan lese meir om nominasjonen i neste avis.