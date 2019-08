Nyhende

To personar på gjennomreise måtte gje frå seg førarkortet etter å ha køyrd inn i politiet sin fartskontroll ved Hornindal skule måndag. Kontrollen var del av Aksjon skuleveg, og Stryn og Hornindal lensmannskontor ser det som nedslåande at det trass førehandsvarsling vart to beslag for høvesvis 86 og 91 km/t i 60-sona. I tillegg vart det skrive ut eitt forenkla førelegg for 79 km/t same stad.

Politiet melder alt OK frå bilbeltekontrollen i Setrevegen i Stryn måndag morgon.