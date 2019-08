Trur på ny rekordsesong

Nyhende

Det er framleis sommarleg i vêret når Fjordingen er oppe ved Stryn Vinterski fredag, men her er arbeidet og førebuinga til vintersesongen i full gong. Jens-Tore Bø AS er i gong med grøftegraving for nye vassleidningar som vil gå frå elva ved Hydlaparken til skisenteret og opp til mast fire i hovudtraseen.