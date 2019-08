Våt moro i Oppstryn med Ta sjansen!

Båten har vi dekt med presenning, for no regnar det, og han toler ikkje vatn!

Nyhende

Dei feste veit vel no at konseptet går ut på å sigle ned eit skråplan på ein båtliknande farkost, gjerne originalt og fantasifullt konstruert og dekorert. Kollisjonen mot vassflata er brutal, men dei fleste klarte å stemne rett mot bjølla som måtte nåast for at stoppeklokka kunne fortelje kven som var raskast. Dette året var det elleve som tok sjansen.