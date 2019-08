Fleirtalet valde utsetjing av klagehandsaminga

Nyhende

Avslaget på søknaden vart gjort i juni i år, og vart mellom anna grunngjeve med at Markane ikkje ville innlemme valdet Vik i sitt bestandsplanområde. Kommunen meiner derimot at Markane misoppfattar krava dei set for godkjenning av planen. Dei understrekar at det ikkje er snakk om noko samanslåing av hjortevalda, slik det kjem fram i klagen frå Markane.