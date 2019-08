- Kollektivtransporten skal styrkast

Nyhende

– Som slagordet vårt tilseier, så har vi hjarte for heile Volda. Difor er vi veldig glade for at både Hornindal og Bjørke er høgt representert i Volda SV, seier lokallagsleiar Ingrid Opedal og viser til 2. kandidat og honndøl Jan Erik Stokkeland og 1. kandidat Cecilie Bjørstad frå Bjørke.