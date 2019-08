Startar nytt kulturskuleår med rekordmange elevar

Nyhende

– Kulturskulen har hatt ei oppblomstring siste åra som sjølvsagt er svært gledeleg. Mange nye lærarar er på plass med fokus på kvar enkelt elev, kreativitet, kunnskap og meistringsglede. Målet vårt er at elevane skal glede seg til å komme til kulturskulen og at vi skal ha det kjekt i lag når vi er her, seier rektor Linda Gytri.