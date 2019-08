Nyhende

I ein kontroll ved Kjøs bru tysdag fekk fire sjåførar advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida, ein bileigar fekk gebyr på 8.000 kroner for ikkje å ha montert bombrikka på lastebilen, ein buss hadde oljelekkasje på motoren og måtte på verkstad for reparasjon og motorvask, og fire sjåførar måtte fjerne gjenstandar i siktsone før vidare køyring melder Statens vegvesen.