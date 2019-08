Ny Kathe-låt i «På dansefot» på NRK laurdag

Nyhende

– Låta er ein coverlåt « Back in love again», med Lisa Stanley og Sean McAloon. Eg tenkte eg ville prøve noko «nytt» og kasta meg på ein amerikansk countrylåt, fortel Kathe Sunde, til Fjordingen.

Artisten frå Olden/Stryn besøkte Tommy Nilsen, vokalist i Pegasus, på ein speljobb bandet hadde på Jessheim og spurde om han kunne tenke seg å jobbe med henne. Svaret var ja, og dei avtalte studiotid og gjekk i studio 19. august. Alt den 20. august fekk ho låta ferdig produsert, og no er det stadfesta at Erik Forfod vil presentere «Back in love...» i På dansefot lardag. Over helga kjem låten også på streamingtenester.

Kathe Sunde har særleg vorte kjend for sine nære låtar på dialekt som «Om englar finns».

– Er det engelske tekstar heretter?

– Neidå, planen er at eg skal tilbake å synge på mi vestlandske dialekt! Tommy held på å flytte no, men det skal bli full CD som han skal produsere når studioet hans er oppe og går igjen. I mellomtida må eg finne ut kva låtar eg skal ha med!