Avfallsgigant kjøper Tenden Miljø AS

Nyhende

O. Tenden Holding, med dotterselskapa Tenden Miljø i Stryn og Miljøkvalitet AS i Sykkylven, får den landsomfattande verksemda Norsk Gjenvinning som majoritetseigar. Selskapet har vore ein viktig samarbeidspart for stryneverksemda i mange år, og i fjor vart det snakk om eit meir utvida samarbeid, fortel Per Ole Tenden.

- Det passar oss godt. Boss er ikkje boss lenger. Det blir stadig strengare krav i høve sortering, fraksjonar og kvalitetar. Skal ein halde seg oppdatert og vere med på utviklinga så er det utfordrande å vere ein liten aktør. Så vi ser det som ein stor fordel å knyte seg til eit større miljø, seier Tenden.

Det er han og faren Olav Tenden som har eigd holdingselskapet fram til no. I fortsetjinga vil dei etablere eit eigedomsselskap som er med vidare med 25 prosent av aksjane. Norsk Gjenvinning vert majoritetseigar med resterande 75 prosent.

Per Ole Tenden vil overta rolla som dagleg leiar i dei to dotterselskapa. Olav Tenden vert også med vidare og skal jobbe med prosjekt og forretningsutvikling.